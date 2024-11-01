Железнодорожный круиз "В Сибирь" завоевал Гран-при ХI Всероссийской туристской премии "Маршрут года"

Железнодорожный круиз "В Сибирь" завоевал Гран-при ХI Всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Подведение итогов события состоялось в рамках IV Международного форума по этнотуризму в Уфе.

Впервые железнодорожный круиз "В Сибирь" отправился из столицы России в марте 2022 года и объединил сразу несколько городов, включая Тюмень и Тобольск. С первым русским городом Сибири Тюменью туристы знакомились на обзорной экскурсии, купались в термальных источниках, посещали "Сибирский карнавал" в Ялуторовске, Музей Григория Распутина в Покровском, а также знаковые места Тобольска.

За три года Тюменскую область круиз "В Сибирь" посетил девять раз. Следующий поезд с туристами прибудет в январе 2025 года. Туристический железнодорожный круиз "В Сибирь" является совместным проектом ОАО "РЖД" и Правительства Тюменской области.

Напомним, что ранее тюменский туристический маршрут "В Сибирь по своей воле" был признан лучшим в России. В рамках 30-го Международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии".Маршрут попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года".