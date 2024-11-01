БПЛА атаковали промышленные предприятия в Башкирии

Промышленные предприятия в Башкортостане атаковали три беспилотника. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

Атака произошла 31 октября вечером. Один БПЛА упал на территории одного из предприятий, два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет, предприятия функционируют в штатном режиме, уточнил Хабиров.

Аэропорт Уфы около двух часов не принимал и не отправлял рейсы.

Напомним, 31 октября аэропорты Саратова и Самары вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Эта мера была связано с предупреждением о возможной атаке беспилотников на регионы.

Минувшей ночью беспилотник атаковал многоквартирный дом в Брянске. Пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома.