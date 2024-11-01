В Екатеринбурге конечные автобусов хотят оборудовать шлагбаумами

В Екатеринбурге конечную автобусную остановку у ТЦ "Дирижабль" закрывают для водителей. Подобная практика будет и на других конечных города.

Читайте также: В Екатеринбурге появились дополнительные парковки для туристических автобусов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на въезде на остановку у "Дирижабля" уже установили шлагбаум. Он начнет работать со следующего вторника, 5 ноября. Как пояснили в администрации, дело в том, что площадку, предназначенную для стоянки общественного транспорта, некоторые екатеринбуржцы использовали для парковки своих личных машин. Из-за этого автобусы порой не могли выехать на маршрут или завершить его, случались сбои в расписании движения.

Как заявили в мэрии, похожая проблема наблюдается на конечных "НПЦ Онкология" и в микрорайоне Светлый.

"Рассматривается вопрос об установке шлагбаумов и на других конечных автобусных остановках. Открываться заграждение будет по сигналу брелоков, которые выдадут водителям", - добавили в администрации.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сразу три автобуса поменяют свой маршрут.