Для расширения Екатеринбурга требуются допинвестиции в теплоснабжение

В ближайшие годы в ценовую зону теплоснабжения перейдёт еще 37 городов России. Такие планы Минэнерго РФ озвучило в ходе правительственного часа в Госдуме. В ближайшее время одним из таких городов может стать Екатеринбург. Уход от регулирования здесь позволит привлечь масштабные инвестиции в теплоснабжение города-миллионника и обеспечить рост жилищного строительства, а также модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры.

Сегодня ситуация с состоянием систем теплоснабжения во многих городах России выглядит удручающе, и Екатеринбург здесь не исключение. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе своего выступления в Госдуме РФ озвучил на днях, что 43% коммунальных сетей уже нуждаются в замене.

При этом замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак подчеркнул, что краеугольный камень успешности масштабной реновации сетей теплоснабжения – это источник инвестиций. Одним из эффективных инструментов привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения является переход в ценовую зону теплоснабжения – модель "альтернативной котельной". Эта модель уже внедрена в 44 муниципальных образованиях с общей численностью населения более 14 млн человек – около 9% от всего населения страны. Совокупный плановый объём инвестиций на ближайшие 15 лет составит почти 339 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем при стандартном тарифном регулировании. Доля инвестиций от выручки достигает 25%.

Замруководителя Минэнерго России рассказал, что в ближайшие два года на метод "альтернативной котельной" перейдут еще 37 муниципальных образований, включая пять городов-миллионников. На горизонте пяти лет ведомство планирует удвоение инвестиций, привлекаемых в сферу теплоснабжения этих городов. Таким образом, власти рассматривают переход в ценовую зону в качестве одного из основных способов регулирования отношений в теплоснабжении, на который в среднесрочной перспективе должны перейти все регионы страны.

Методика представляет собой вариант установления предельной цены на тепло. Она рассчитывается как стоимость выработки на условной "идеальной" котельной, которую можно было построить здесь и сейчас в текущих финансовых условиях с учётом капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда и возникло неофициальное название – "альтернативная котельная". Решение о переходе в ценовую зону принимает Правительство РФ.

В качестве ответственного за теплоснабжение муниципалитета, перешедшего в ценовую зону, определяется местная ЕТО (единая теплоснабжающая организация). К примеру, для Екатеринбурга это АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". Но вместе с дополнительными возможностями компания получает и дополнительную ответственность: будут определены четкие целевые показатели, как, например, повышение надёжности, снижение аварийности и рост качества услуги. А при несоблюдении договорённостей энергетики получат штрафные санкции.

В данный момент обсуждается переход в ценовую зону для Екатеринбурга. В администрации города обосновывают это тем, что мегаполису нужны инвестиции не только для реконструкции существующих сетей, но и для расширения города. Активная жилая застройка требует свободных мощностей для подключения новых кварталов. Уже сейчас отапливаемая площадь жилого фонда в уральской столице (без учёта индивидуального жилого строительства) по итогам 2023 года составила порядка 48 млн кв. м.

"Екатеринбург активно растёт, и, хотя на данный момент существующая инфраструктура полностью обеспечивает город, в перспективе ресурсов потребуется ещё больше. К 2045 году суммарно тепловая мощность источников вырастет на 15% от текущей установленной мощности. Городу станет необходимо обеспечивать развивающиеся микрорайоны Солнечный, Новокольцовский, район Академический и Академический-2. По расчётам, в среднем ежегодно потребность мегаполиса в тепле будет увеличиваться в централизованных зонах теплоснабжения на 93 Гкал/ч, в индивидуальных – на 12,7 Гкал/ч", – поясняют в мэрии.

Сейчас вариант схемы теплоснабжения Екатеринбурга до 20245 года предусматривает вложение в отрасль порядка 140 млрд рублей, учитывая абсолютно все источники и тепловые сети. Однако при переходе в ценовую зону, заложенные суммы могут быть существенно увеличены.