Путин запустил серийную сборку Lada Aura

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийной конвейерной сборки Lada Aura - нового отечественного седана бизнес-класса.

В июле глава государства лично протестировал автомобиль. Сообщалось, что новая Lada Aura будет стоить более 3 млн рублей. Модель бизнес-класса впервые представили в июне 2023 года на выставке в Сочи. Авто собрано на базе Lada Vesta. Aura оснащена премиальной аудиосистемой, а пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см. Также авто отличается от Vesta увеличенной колесной базой, кожаной отделкой салона и оригинальными задними дверями. Aura имеет двигатель 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатор.

По словам представителей АвтоВАЗа, компания уже получила много заказов на новый автомобиль от министерств и других госструктур. Президент тольяттинского завода также подтвердил, что будут выпускаться более простые версии седана, в том числе, предназначенные для такси.