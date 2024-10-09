Мужчина пытался устроить теракт в здании МВД в Смоленске

Предотвращена попытка теракта в здании УМВД по Смоленской области. Мужчина попытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами, сообщает УФСБ по региону.

При задержании злоумышленник пострадал, кроме того, два сотрудника регионального УМВД получили контузии.

Уточняется, что задержанным оказался 30-летний житель Тверской области, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт. Неизвестные прикрепили взрывное устройство к составу с дизельным топливом. Найденное устройство решили ликвидировать на месте, детонации не случилось. Пострадавших и разрушений нет.