Замглавы отдела МВД Челябинской области обвинили в посредничестве во взятке

В отношении заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области возбуждено уголовное дело. Как сообщило СУ СКР по региону, он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в период до 8 октября текущего года обвиняемый выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.

По делу проведены обыски, фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Челябинске с погоней и стрельбой задержали замначальника центра "Э". Mash писал, что за одним из главных борцов с экстремизмом на Урале ФСБ-шники следили несколько дней. Сотрудники УФСБ по Челябинской области выследили его и уже были готовы задержать, но тот успел сесть в машину и попытался скрыться. Ему перегородили выезд на оживлённую улицу Кашириных с помощью служебного микроавтобуса. Однако сотрудник центра "Э", судя по всему, попытался отстреляться от правоохранителей, но в результате все-таки был задержан.