Жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержана по делу о растрате

Силовики задержали жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом сообщили ТАСС в СУ СКР по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей МКДОУ "Детский сад Олимпийский с.Сергокала" по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты на сумму более 121 тыс. рублей.

Напомним, экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Он устроил их водителями в местную газету. Как следствие, было похищено более 695 тыс. рублей. Омаров обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой, он арестован.

Ранее задержанные сыновья Омарова освобождены из-под ареста. В конце июня шестерых сыновей Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.