Капремонт сразу двух поликлиник Астрахани идет в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

В Астрахани в отделениях детской городской поликлиники №3 на улице Савушкина и городской поликлиники №5 на улице Полякова продолжается капитальный ремонт. Обновление медучреждения стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из государственного бюджета было выделено более 61 млн. рублей.

На сегодняшний день в отделениях завершены работы по монтажу новых перегородок, произведена стяжка полов, установлены оконные блоки. Специалисты продолжают устройство силовых и слаботочных кабельных линий, начаты отделочные работы и монтаж систем отопления и вентиляции. Кроме того, в учреждения здравоохранения будет поставлено новое высокотехнологичное оборудование.

«Модернизация двух отделений городских поликлиник проходит по намеченному графику, и мы планируем сдать объекты в декабре текущего года. После завершения капитального ремонта медучреждения будут соответствовать всем современным требованиям. Медики смогут оказывать необходимую помощь пациентам в комфортных условиях», – подчеркнул министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.