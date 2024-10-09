09 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Господдержка помогает росту объемов экспорта товаров астраханских производителей в Беларусь

В 2023 году из Астраханской области в Беларусь экспортировано 10 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, а спрос на белорусские товары в регионе постоянно растет. Регион осуществляет поставки в Беларусь рыбной продукции, риса, овощей и фруктов, а также промышленных товаров. Из Беларуси поступают продукты питания и товары лёгкой промышленности, сельскохозяйственная и коммунальная техника, а также лифты.

Одним из шагов к активизации сотрудничества с белорусскими предпринимателями стало заключение в 2022 году соглашений о сотрудничестве Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства с ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и с унитарным предприятием по оказанию услуг «Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» (Республика Беларусь), в рамках которого проводятся совместные мероприятия в целях ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями друг друга.

«Наиболее востребованными услугами центра, которые помогают астраханским экспортерам в продвижении их продукции на белорусский рынок являются организация реверсных бизнес-миссий и участие в международных выставках, проводимых в Белоруссии. Мы стараемся ежегодно организовывать для наших предпринимателей данные мероприятия, чтобы они имели возможность непосредственно в Астрахани встретиться и провести переговоры с потенциальными покупателями из Белоруссии, а также показать им свои производства или фермерские хозяйства. А участие в выставках дает им возможность презентовать свою продукцию большому количеству потенциальных покупателей — посетителей выставок, расширить круг контактов, обменяться опытом с коллегами из Белоруссии. По итогам реверсных бизнес-миссии и международных выставок практически всегда достигаются договоренности, которые потом приводят к заключению экспортных контрактов», — прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки МСП Юлия Голубкина.

Реверсная бизнес-миссия — это приглашение представителей иностранных компаний в Астраханскую область для организации переговоров с местными предпринимателями во время которых обсуждается возможное сотрудничество, выход на экспорт и обмен опытом.

За последние несколько лет благодаря организованным центром реверсным бизнес-миссиям, участие в которых приняли более 30 астраханских предпринимателей, наш регион посетили представители крупнейших белорусских торговых компаний и сетевых ритейлеров, среди которых ООО «Фрутреал», ООО «Аниксторг», УП «Стальная Энергия», ООО «Евроторг» ООО «Белое Море», ОАО «Сахарторг», ООО «Санадстар», ООО «Белаквапродукт», ЗАО «МераГолд».

Итогом реверсных бизнес-миссий стали заключенные экспортные контракты на поставку в Беларусь рыбной и пищевой продукции. Как отметил Константин Кайков, заместитель генерального директора по ВЭД Гродненского отделения БелТПП, бизнес-миссии в Астрахань всегда заканчиваются успешными партнерскими соглашениями и взаимовыгодным сотрудничеством, а уровень организации самого процесса встреч этому максимально способствовал.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме того, участие астраханских компаний в таких выставках, как «Продэкспо», «МИРЗОО» и «БЕЛАГРО» в Минске привело к заключению контрактов на поставку в Беларусь пищевой пленки, рисовой крупы и специализированной продукции для домашних животных.

выставка, продажа, экспорт, торговля(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

О росте потребности в астраханской продукции свидетельствует ближайшая онлайн-встреча с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь. На ней будут рассмотрены отрасли торговли и промышленности, где продукция будет пользоваться спросом, а также нюансы размещения предложений на электронных площадках для быстрого поиска покупателей. Встреча состоится 22 октября в онлайн-формате, принять участие в ней могут и жители районов области, которые являются активными поставщиками сельхоз- и рыбной продукции, сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области.

Теги: бизнес-миссия, экспорт товаров, онлайн-встреча, электронные торговые площадки


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