От спортплощадок - до покупки рояля: Екатеринбург участвует в инициативном бюджетировании

В Екатеринбурге в 2024 году реализуется 60 проектов в сфере инициативного бюджетирования, а на 2025-й подано еще 18 заявок. Это механизм, позволяющий реализовать проекты самих горожан с финансированием 50/50, где половину предоставляет город, а вторую - инициаторы идеи и другие неравнодушные граждане, об этом журналистам сегодня рассказал замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

"В 2022 году мы приняли решение о механизме инициативного проектирования для горожан. Это механизм, который проходит комиссию совместно с депутатами городской думы, проходит опрос на федеральной платформе и, соответственно, после этого принимается решение думы и мы реализуем проекты. Самая первая ступень - это проведение заявочной работы. Мы должны понимать, какой объект, какие работы должны проводиться, какой бюджет предстоит вложить. Помогаем оформлять заявки на муниципальном уровне, которые публикуются на официальном сайте департамента финансов, чтобы мы понимали, в каком состоянии находятся заявки и что они из себя представляют. Потом по каждому механизму проходят конкурсные процедуры на уровне проектного комитета, затем мы их направляем в областное министерство экономики", - рассказал заммэра.

По его словам, у каждого этапа свои сроки. Сейчас, например, вплоть до 24 декабря проводится опрос граждан по предложенным идеям на 2025 год. При лучшем раскладе, начать реализовать проекты удастся уже в феврале 2025 года. Это будет касаться только тех, что подразумевают закупку оборудования. Для сезонных в мэрии подготовят проектную документацию, проведут конкурсные процедуры, чтобы приступить к работам в июне.

Всего с 2018 по 2023 год на территории города было реализовано 293 таких проекта на общую сумму более 160 млн руб., 70 млн из которых - это деньги горожан или организаций, готовых участвовать в этом направлении. Как правило, это объекты благоустройства, спортивные объекты, места общественного досуга, закупка оборудования для муниципальных учреждений и так далее.

В этом году в реализации находятся 60 проектов, среди уже завершенных: приобретение рояля для детской хоровой школы № 4 и оборудования для керамической мастерской Детской школы, установка световых праздничных консолей в Академическом и даже пошив формы для роты почетного караула для одной из школ восьмого района.

Имеются в списке и долгосрочные проекты.

"Очень много инициативных групп, которые из года в год продолжают реализацию тех или иных проектов. В Кировском районе мы расчистили огромную площадку, создали стадион, сделали покрытие и на следующий год будем заявляться на создание помещений, где можно переодеваться", - рассказал Андрей Корюков.

Вся необходимая информация о конкурсных условиях размещена на сайте департамента финансов администрации Екатеринбурга в разделе "Инициативное бюджетирование" и на портале "Екатеринбург, предлагай".