09 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Школьники Академического могут выступить в форме почетного караула на 80-летии Победы

Школьники из Академического района Екатеринбурга, вероятно, смогут принять участие в параде Победы 2025 года или других праздниках, посвященных 80-летию Победы. Речь идет об учениках-кадетах, которым в рамках инициативного бюджетирования недавно сшили форму для почетного караула. Об этом сегодня журналист рассказал замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

"В том же Академическом мы пошили форму для роты почетного караула. Вот как мы видим на всех праздниках уровня РФ, Свердловской области, вот точно такая же форма появилась у школьников. Сейчас они разучивают необходимые марши, участвуют в мероприятиях как школы, так и района. И надеемся, что в следующем году, когда будет 80 лет Победы, и может быть на каких-то мероприятиях данные школьники выступят", - сказал Корюков. 

Напомним, инициативное бюджетирование - это механизм, позволяющий реализовать проекты самих горожан с финансированием 50/50, где половину предоставляет город, а вторую - инициаторы идеи и другие неравнодушные граждане.

Теги: Академический, Екатеринбург, парад Победы


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