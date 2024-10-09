Хинштейн назвал условия возобновления работы Discord

Работа мессенджера Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

От сервиса требуется удалить противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей, пояснил депутат.

"Discord - яркий пример цифровой угрозы для детской аудитории в интернете", - отметил Хинштейн. Он напомнил, что владельцем ресурса Discord Inc. является США, и, по словам Хинштейна, "это многое объясняет".

О блокировке на территории России Discord Роскомнадзор сообщил 8 октября. Причина - невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации.

Ранее ведомство требовало у администрации платформы удалить почти тысячу запрещенных материалов. Среди них были призывы к экстремизму и суициду, детская порнография и пропаганда наркотиков. Некоторые публикации так и не удалили. При этом многие пользователи раскритиковали блокировку Discord в России. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков готовит обращение к руководству Роскомнадзора с просьбой разблокировать платформу.