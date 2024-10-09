09 Октября 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Эксперт рассказал, чем можно заменить Discord

8 октября стало известно о блокировке социальной сети Discord за нарушение требований законодательства по решению Роскомнадзора.
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Корреспондент Накануне.RU поговорил с Павлом Скрипниченко, руководителем проекта "Контур.Толк" и членом ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", и узнал об альтернативе заблокированному сервису.

Эксперт отметил, что на российском рынке существуют сервисы, которые предназначены для решения широкого круга задач и по функциональности не уступают Discord.

"Так, "Контур.Толк", изначально задуманный как сервис для внутренних коммуникаций, плотно укрепился на российском рынке. За время существования сервис оброс многочисленными полезными свойствами: в нем проводят видеовстречи, вебинары, крупные конференции - все это доступно. Имеется календарь, удобный для планирования; чаты; возможность записи встреч с последующей транскрибацией выступления спикеров. Из последних обновлений - синхронный перевод, что позволяет проводить онлайн-встречи с клиентами, партнерами, которые говорят на иностранных языках", - объясняет руководитель проекта "Контур.Толк".

При этом Скрипниченко подчеркнул, что "Контур.Толк" не ставит своей целью копировать функционал "Дискорда", поскольку он ориентирован, в большей степени, на решение рабочих задач, а не на удовлетворение развлекательных целей.

Discord — это бесплатный мессенджер, позволяющий общаться в голосовых, текстовых и видеочатах. Особой популярностью мессенджер пользуется у геймеров. Игроки часто ведут там трансляции, общаются во время игры.

О блокировке на территории России Discord Роскомнадзор сообщил 8 октября. Причина - невыполнение требований ограничить доступ к противоправной информации. Блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.

Ранее ведомство требовало у администрации платформы удалить почти тысячу запрещенных материалов. Среди них были призывы к экстремизму и суициду, детская порнография и пропаганда наркотиков. Некоторые публикации так и не удалили.

Теги: аналоги, эксперт


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.10.2024 19:11 Мск В России заблокировали платформу Discord за нарушение требований законодательства

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