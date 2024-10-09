В Свердловской области не станут перекрашивать все такси в один цвет. Пока

В Свердловской области в ближайшее время не станут настаивать на едином цвете для всех такси. Об этом заявил глава минтранса региона Александр Толкачев. По его словам, соответствующий закон все еще слишком "сырой", а потому его исполнение следует отложить.

"Мы не будем спешить с резкими движениями по требованию к людям, которые работают в сфере услуг такси. Мы понимаем, что это проблема очень серьезная, она назрела и ей надо заниматься", - добавил Толкачев.

Он также отметил, что стоило бы сначала озаботиться внешним видом самих автомобилей, работающих в такси. Перед тем, как принять закон, также стоит понимать, насколько самозанятые, пришедшие заработать в эту сферу, готовы к таким требованиям.