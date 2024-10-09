Проезд по ЕКАД хотят сделать платным для неместных

Свердловские власти обдумывают решение сделать платным проезд по северному полукольцу Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом журналистам рассказал глава регионального минтранса Александр Толкачев.

По его словам, если оплата и будет введена, то только для неместных. Бесплатный проезд для жителей Среднего Урала станет одним из главных условий при заключении концессии по строительству дополнительных полос. Именно там и собираются брать оплату, что сейчас и обсуждается с представителями Автодора и Минтранса РФ.

Дополнительные затраты составят около 80 млрд рублей.