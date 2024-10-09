Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что цены на рыбу достаточно высокие, не всегда доступные для покупателей.

"В 2023 году объем добычи водных ресурсов составил 5,3 миллиона тонн - это лучший показатель за последние годы", - сказала Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут. "Между тем прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие", - цитирует спикера Совфеда РИА Новости.

По ее словам, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила чуть более 2%.

"Это не потому, что мы не любим рыбу, любим, но она не всегда доступна для людей", - отметила парламентарий, добавив, что надо анализировать вместе с ФАС, "что происходит с ценами на рыбу".

Ранее сообщалось, что в России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года уже выросли до 25%.

К Новому году икра может подорожать еще на 10%. Как сообщил глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации, причина подорожания - рост спроса на фоне нерыбного года. Продавцы считают, что красная икра может догнать по стоимости черную.