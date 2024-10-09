Еще один мост капитально модернизировали в Астраханской области

"Капитально отремонтировали еще один мост в Красноярском районе", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Привести в порядок переправу через ерик Узкий Банный удалось благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».

Специалисты-дорожники полностью демонтировали старые несущие конструкции моста, которые были в предаварийном состоянии, и возвели новые. Затем были уложены выравнивающий слой бетона, гидроизоляция и два слоя качественного асфальта.

В Красноярском районе Астраханской области это уже второй мост, который ввели в эксплуатацию за последние две недели после масштабных ремонтных работ.

"Оба дорожных сооружения расположены на региональной автомобильной трассе, соединяющей посёлок Бузан и село Новоурусовка", - отмечает глава региона.