Жога в свой первый визит в Челябинск посетил центр реабилитации ветеранов СВО

Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога сегодня, 9 октября, впервые приехал в Челябинск, где встретился с губернатором области Алексеем Текслером и посетил центр поддержки и реабилитации бойцов СВО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпредства. Это первая поездка Жоги в Челябинскую область после вступления в должность.

Полпред встретился с активом филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Челябинской области, представителями Комитета семей воинов Отечества и Народного фронта, а также осмотрел самый большой в УрФО Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО, который расположен в Челябинске на площади 4 тыс. кв. м. Центр создан для поддержания физического, психологического и эмоционального здоровья, а также для реабилитации и социализации военных. В ходе своего визита он отметил необходимость поддержки участников СВО и их близких.

"Важно, чтобы участники СВО или их близкие, которые обращаются в фонды, получали полный объём помощи: консультативной, социальной – всей, которая нужна. Много запросов связано с юридическими трудностями, и спасибо организациям, которые дают консультации по самым разным темам", – подчеркнул Артём Жога.

﻿Вместе с участниками встречи он обсудил актуальные вопросы, с которыми сталкиваются работники общественных организаций, и идеи по повышению эффективности работы.

С момента открытия филиала фонда "Защитники Отечества" в Челябинской области поступило более 12 тыс. обращений от военных и членов их семей. Всего по УрФО отделения фонда получили 124 тыс. обращений.

Кроме того, полпред президента встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и вручил госнаграды 20 работникам челябинских оборонных заводов, таких как НПО "Электромашина", СКБ "Турбина" и ПАО "ЧМК".

Напомним, Владимир Путин назначил героя ДНР, экс-председателя Народного совета республики Артёма Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе 3 октября. Жога заявил, что намерен посетить каждый регион УрФО, чтобы лично познакомиться с руководителями и узнать о самых острых проблемах, нуждающихся в оперативном решении.