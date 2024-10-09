В Новом Уренгое открылась выставка трофейной техники НАТО

В Новом Уренгое открылась выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Она открылась рядом с ТЦ "Солнечный" и будет работать по 19 октября включительно. На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк "Abrams", бронетранспортеры М113, "Kirpi" боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", бронеавтомобиль "Mastiff" и другие.

Город стал девятой и самой северной точкой остановки выставки, расположенной в 53 км от Полярного круга. Ранее она уже экспонировалась в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе.