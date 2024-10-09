Трамвай из Верхней Пышмы может скоро заехать на Уралмаш

В министерстве транспорта Свердловской области рассматривают идею пустить трамвай из Верхней Пышмы по Уралмашу в Екатеринбурге. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава ведомства Александр Толкачев.

"Пока у нас все в состоянии расчета. Но то, что нам надо этот трамвай вытаскивать из Верхней Пышмы и увеличивать пассажиропоток, это все прекрасно понимаем", - отметил Толкачев.

По его словам, раньше была идея дотянуть маршрут трамвая до парка Маяковского, однако позднее от этого отказались. Сейчас же встает вопрос о том, что при реализации инициативы с Уралмашем, придется увеличить затраты на строительство депо и быть готовым к повышению электронагрзуки. Не стоит забывать и про комфорт пассажиров, который будет необходимо обеспечить.