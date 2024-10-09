Члены группировки "смотрящего" за Тюменью обратились к Путину с жалобой на пытки

Члены группировки "смотрящего" за Тюменью обратились к Путину, сообщают "Погоны и галстуки".

Осужденные пожаловались на пытки в местном отделении УБОП и "ужасные" условия содержания в тюрьме.

Суд установил, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. В разных составах члены преступной группировки с 2018 по 2020 год совершали на территории области вымогательства, грабежи и мошенничества. Жертвами преступников стали больше 30 человек.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил троим виновным наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое приговорены к трем годам шести месяцам и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года соответственно.



Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы.