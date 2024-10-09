Куйвашев вместе с главным раввином России почтил память жертв Холокоста

В Екатеринбурге открыли монумент "Парящие камни" в память о жертвах Холокоста. В честь такого события на церемонию прибыл главный раввин России Берл Лазар, компанию ему составили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава "Сима-Ленда" Андрей Симановский.

По обычаю евреев, камни оставляют на могилах в знак уважения и вечной памяти. Автор скульптуры попытался воссоздать это, вложив не меньше смысла. Именно поэтому камни в композиции были доставлены из бывших концлагерей и мест гибели узников гетто.

Монумент расположился перед Синагогой в Екатеринбурге – на новой благоустроенной площади Спасения.