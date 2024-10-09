ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска вернули под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.

В конце сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что противник выбит из 12 ранее захваченных населенных пунктов в Курской области.