В Екатеринбурге закупят 30 автобусов экстра-большой вместимости

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на заключение договора поставки в лизинг 12 автобусов-"гармошек". Об этом в социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, это автобусы особо большого класса, они максимально эффективно покажут себя в пиковые нагрузки. Помимо этого, сегодня также будет размещен еще один конкурс - на закупку экологичных автобусов большого класса, вместимость которых составляет 90 пассажиров.

Все 30 автобусов должны доставить уже в декабре. Затем начнется техническая подготовка и регистрация в Госавтоинспекции, после чего, при самом лучшем раскладе, новый транспорт выйдет на улицы Екатеринбурга в феврале 2025 года.

Напомним, что только в прошлом месяце мэрия объявила конкурс на закуп 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Победитель конкурса, по словам градоначальника, станет известен уже на следующей неделе.