В Лангепасе две школы перевели на дистант из-за случаев внебольничной пневмонии

Две школы в Лангепасе переведены на дистанционное обучение в связи с внебольничной пневмонией, сообщили Накануне.RU в окружном Роспотребнадзоре.

Заболеваемость COVID-19 относительно прошлой недели повысилась до 7,4 случая на 100 тыс. населения. В форме ОРВИ протекало 97,6% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией – 2,4%. Заболеваемость COVID-19 отмечена в 18-ти муниципальных образованиях Югры, с наибольшими показателями в Кондинском районе.

В связи с заболеваемостью ОРВИ на 40 неделе переведены на дистанционные формы обучения 47 классов 18-ти школ, семи групп трех колледжей, а также разобщены 19 групп 17-ти детских садов семи муниципальных образований.

Заболеваемость внебольничными пневмониями выше предыдущей недели и составила 40,9 случая на 100 тыс. населения. Взрослые составляют основную долю заболевших (56,6%), соответственно, 43,4% дети.