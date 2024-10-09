В Челябинской области разработают импортозамещающие двигатели

Южноуральский государственный университет (ЮУрГУ) совместно с Уральским дизель-моторным заводом (УДМЗ) запускают проект по созданию газопоршневых двигателей для промышленных целей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы двигателестроения и спецтехники "Сердце Урала" и нацелен на создание отечественных технологий, способных заменить импортные аналоги.

Разработчики уже начали создавать образцы компонентов системы, которые будут испытаны на лабораторных стендах.

В 2023 году проект получил государственное финансирование в рамках национального проекта "Наука и университеты". Его цель – найти способы для производства газопоршневых двигателей размером 18,5/21,5, предназначенных для использования в тяжелой технике, энергетике, судоходстве и отдаленных регионах Арктики и Севера, где строительство линий электропередач затруднительно.

"Разработка отечественных газопоршневых двигателей позволит не только снизить зависимость от импорта, но и эффективно использовать попутный газ, который в настоящее время зачастую сжигается в атмосферу, создавая экологические проблемы. Новые двигатели смогут преобразовывать этот газ в энергию, обеспечивая электричество и тепло для удаленных поселков", – рассказывает руководитель проекта и руководитель образовательной программы ПИШ "Сердце Урала" "Двигатели для устойчивого развития" Александр Попов.

Осенью 2024 года начнется производство опытных образцов поршней, головок блоков цилиндров и систем зажигания. Эти компоненты протестируют в лабораторных условиях, а весной следующего года — на заводских стендах. При успешных испытаниях начнется сборка базового двигателя и проведение полномасштабных тестов к декабрю 2025 года. В дальнейшем проект будет масштабироваться, и создаваемые двигатели смогут конкурировать с импортными по мощности и эффективности.

Создание газопоршневых двигателей, по задумке разработчиков, поможет повысить энергетическую независимость России и обеспечить импортозамещение в промышленности. Кроме того, благодаря проекту появятся новые рабочие места, ускорится развитие научных исследований, а российские производители будут чувствовать себя более уверенно на международном рынке.