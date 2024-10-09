На международной универсиаде «Игры Каспия» в Астрахани наградили первых победителей

09 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Астраханская область
Фото: министерство физкультуры и спорта Астраханской области

На международной универсиаде «Игры Каспия» в Астрахани наградили первых победителей

В Астрахани на Петровской набережной реки Волги состоялась торжественная церемония открытия международного спортивного мероприятия «Игры Каспия». Соревнования проходят в формате универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Организаторами «Игр Каспия» являются Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Астраханской области, Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран и Астраханский государственный технический университет.

Как сообщили в министерстве внешних связей региона, в соревнованиях участвуют более 700 студентов из вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и представители 15 иностранных государств, обучающиеся в астраханских вузах: Сенегала, Марокко, Гаити, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Чада, Туниса, Египта, Ганы и других.

(2024)|Фото: министерство физкультуры и спорта Астраханской области

В программу студенческих игр включены легкая атлетика, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, самбо и новые дисциплины фиджитал-спорта.

На церемонии открытия министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина зачитала приветственную телеграмму министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.

«Уверен, что „Игры Каспия“ послужат укреплению межвузовских связей, обмену опытом и дальнейшему развитию студенческого спорта в наших странах», — говорится в ней.

(2024)|Фото: министерство физкультуры и спорта Астраханской области

На церемонии открытия подвели итоги первого соревновательного дня, вручили медали и дипломы победителям в различных видах спорта.

(2024)|Фото: министерство физкультуры и спорта Астраханской области

В лёгкой атлетике отличились спортсмены из Дагестана, по плаванию весь пьедестал, за исключением одной дисциплины, заняли спортсмены — студенты АГТУ. В фиджитал-футболе призовые места поделили команды АГУ имени В.Н. Татищева, Атырауского университета имени Х. Досмухамедова и Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Е. Есенова (обе — из Казахстана).

Теги: универсиада игры каспия, студенты, фиджитал-спорт, спортсмены


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети