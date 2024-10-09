На международной универсиаде «Игры Каспия» в Астрахани наградили первых победителей

В Астрахани на Петровской набережной реки Волги состоялась торжественная церемония открытия международного спортивного мероприятия «Игры Каспия». Соревнования проходят в формате универсиады Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Организаторами «Игр Каспия» являются Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Астраханской области, Ассоциация университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран и Астраханский государственный технический университет.

Как сообщили в министерстве внешних связей региона, в соревнованиях участвуют более 700 студентов из вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и представители 15 иностранных государств, обучающиеся в астраханских вузах: Сенегала, Марокко, Гаити, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Чада, Туниса, Египта, Ганы и других.

В программу студенческих игр включены легкая атлетика, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, самбо и новые дисциплины фиджитал-спорта.

На церемонии открытия министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина зачитала приветственную телеграмму министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва.

«Уверен, что „Игры Каспия“ послужат укреплению межвузовских связей, обмену опытом и дальнейшему развитию студенческого спорта в наших странах», — говорится в ней.

На церемонии открытия подвели итоги первого соревновательного дня, вручили медали и дипломы победителям в различных видах спорта.

В лёгкой атлетике отличились спортсмены из Дагестана, по плаванию весь пьедестал, за исключением одной дисциплины, заняли спортсмены — студенты АГТУ. В фиджитал-футболе призовые места поделили команды АГУ имени В.Н. Татищева, Атырауского университета имени Х. Досмухамедова и Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Е. Есенова (обе — из Казахстана).