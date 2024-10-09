В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Москве.

В повестке встречи – обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Лукашенко и его коллеги по странам СНГ в Большом Кремлевском дворце поучаствовали в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств.