В Тюмени участников преступной группировки приговорили совокупно к 50 годам лишения свободы

В Тюмени пятеро участников преступного сообщества осуждены совокупно к 50 годам лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В зависимости от роли и участия они приговорены к руководству и участию в преступном сообществе, мошенничестве, с причинением значительного ущерба, грабеже, вымогательстве.

Суд установил, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. В разных составах члены преступной группировки с 2018 по 2020 год совершали на территории области вымогательства, грабежи и мошенничества. Жертвами преступников стали больше 30 человек.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил троим виновным наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое приговорены к трем годам шести месяцам и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года соответственно.



Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы.