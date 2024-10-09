09 Октября 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени участников преступной группировки приговорили совокупно к 50 годам лишения свободы  

В Тюмени пятеро участников преступного сообщества осуждены совокупно к 50 годам лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В зависимости от роли и участия они приговорены к руководству и участию в преступном сообществе, мошенничестве, с причинением значительного ущерба, грабеже, вымогательстве.

Суд установил, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. В разных составах члены преступной группировки с 2018 по 2020 год совершали на территории области вымогательства, грабежи и мошенничества. Жертвами преступников стали больше 30 человек.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил троим виновным наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. рублей. Двое приговорены к трем годам шести месяцам и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года соответственно.

Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы.

Теги: преступники, вымогательство, мошенничество, грабеж, приговор


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