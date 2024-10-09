В аэропорту "Кольцово" прошел всероссийский конкурс профмастерства по авиационной безопасности

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" собрал на своей площадке лучших специалистов по авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров и организации перевозок со всей страны. Сейчас в конкурсе профмастерства за звание лучшего борются 90 сотрудников из 10 аэропортов России - от Петропавловска-Камчатского и Благовещенска до Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода

"Аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных аэропортов страны, и наша площадка позволяет обеспечить проведение такого масштабного мероприятия. Конкурс позволяет оценить профессиональные знания и компетенции в очень важных для любого аэропорта областях. Сотрудники смогут продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом с коллегами. И именно такое взаимодействие - в условиях конкурса – позволяет наиболее полно показать компетенции, которые сотрудники приобрели за время работы" – сказал исполнительный директор "Кольцово" Александр Пастухов.

Помимо теоретической части в видео демонстрации знаний нормативных документов и специальных тестов, соревнования включают в себя и практическую, а именно - ситуации, которые максимально приближены к рабочим будням. Как рассказала одна из конкурсанток - агент службы организации перевозок международного аэропорта "Благовещенск" Дарья Хлынина, испытания проходили в комфортных условиях. Однако непредвиденные ситуации все же случались.

"Были и сюрпризы, и каких-то конкретных ситуаций мы, конечно, не ожидали, заранее предугадать не могли. Хотя в целом были готовы, что сложные случаи будут. Но со сложностями мы в работе привыкли справляться", - отметила Хлынина, добавив, что самое сложное - это работать под пристальным взглядом группы экспертов.

Ее коллега и на сегодня соперница из аэропорта "Курумоч" (Самара) Эльвира Шапотаева рассказала, что для самым сложным было ограничение по времени.

"В нашей обычной работе в целом мы досматриваем пассажиров и багаж столько, сколько требуется. Здесь же нам нужно провести качественный досмотр 20 пассажиров за ограниченное количество времени", - пояснила участница соревнований.

По словам эксперта конкурса, инженера по учебной подготовке Центра авиационной и транспортной безопасности аэропорта "Оренбург" Евгении Кораблевой, при оценке конкурсантов жюри обращали внимание абсолютно на все: от внешнего вида сотрудника до его действий в нестандартных или даже экстремальных ситуациях. Насколько специалист корректно себя ведет, как информирует пассажиров и объясняет все нюансы.

Проведение конкурсов профмастерства для УК "Аэропорты Регионов" (управляет аэропортом Кольцово) - хорошо зарекомендовавшая себя практика. Они проводятся ежегодно по всем ключевым для аэропортов профессиям. Так, весной в Кольцово прошел конкурс среди диспетчеров центров планирования и управления подготовкой воздушных судов.