В аэропорту "Кольцово" прошел всероссийский конкурс профмастерства по авиационной безопасности

09 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Международного аэропорта Кольцово

В аэропорту "Кольцово" прошел всероссийский конкурс профмастерства по авиационной безопасности

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" собрал на своей площадке лучших специалистов по авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров и организации перевозок со всей страны. Сейчас в конкурсе профмастерства за звание лучшего борются 90 сотрудников из 10 аэропортов России - от Петропавловска-Камчатского и Благовещенска до Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода

"Аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных аэропортов страны, и наша площадка позволяет обеспечить проведение такого масштабного мероприятия. Конкурс позволяет оценить профессиональные знания и компетенции в очень важных для любого аэропорта областях. Сотрудники смогут продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом с коллегами. И именно такое взаимодействие - в условиях конкурса – позволяет наиболее полно показать компетенции, которые сотрудники приобрели за время работы" – сказал исполнительный директор "Кольцово" Александр Пастухов.

досмотр багажа(2024)|Фото: пресс-служба Международного аэропорта Кольцово

Помимо теоретической части в видео демонстрации знаний нормативных документов и специальных тестов, соревнования включают в себя и практическую, а именно - ситуации, которые максимально приближены к рабочим будням. Как рассказала одна из конкурсанток - агент службы организации перевозок международного аэропорта "Благовещенск" Дарья Хлынина, испытания проходили в комфортных условиях. Однако непредвиденные ситуации все же случались.

"Были и сюрпризы, и каких-то конкретных ситуаций мы, конечно, не ожидали, заранее предугадать не могли. Хотя в целом были готовы, что сложные случаи будут. Но со сложностями мы в работе привыкли справляться", - отметила Хлынина, добавив, что самое сложное - это работать под пристальным взглядом группы экспертов.

(2024)|Фото: пресс-служба Международного аэропорта Кольцово

Ее коллега и на сегодня соперница из аэропорта "Курумоч" (Самара) Эльвира Шапотаева рассказала, что для самым сложным было ограничение по времени.

"В нашей обычной работе в целом мы досматриваем пассажиров и багаж столько, сколько требуется. Здесь же нам нужно провести качественный досмотр 20 пассажиров за ограниченное количество времени", - пояснила участница соревнований.

По словам эксперта конкурса, инженера по учебной подготовке Центра авиационной и транспортной безопасности аэропорта "Оренбург" Евгении Кораблевой, при оценке конкурсантов жюри обращали внимание абсолютно на все: от внешнего вида сотрудника до его действий в нестандартных или даже экстремальных ситуациях. Насколько специалист корректно себя ведет, как информирует пассажиров и объясняет все нюансы.

(2024)|Фото: пресс-служба Международного аэропорта Кольцово

Проведение конкурсов профмастерства для УК "Аэропорты Регионов" (управляет аэропортом Кольцово) - хорошо зарекомендовавшая себя практика. Они проводятся ежегодно по всем ключевым для аэропортов профессиям. Так, весной в Кольцово прошел конкурс среди диспетчеров центров планирования и управления подготовкой воздушных судов.

Теги: Кольцово, аэропорт, конкурс профмастерства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети