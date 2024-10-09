В Челябинске с погоней и стрельбой задержали замначальника центра "Э"

В центре Челябинска задержали замначальника центра "Э" по региону. Поимка подозреваемого высокопоставленного силовика не обошлась без погони и перестрелки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

За одним из главных борцов с экстремизмом на Урале ФСБ-шники следили несколько дней — его подозревали в посредничестве во взятке. Сотрудники УФСБ по Челябинской области выследили его и уже были готовы задержать, но тот успел сесть в машину и попытался скрыться.

Ему перегородили выезд на оживлённую улицу Кашириных с помощью служебного микроавтобуса. Однако сотрудник центра "Э", судя по всему, попытался отстреляться от правоохранителей.

Погоню за силовиком и перестрелку сняли на видео местные жители. Замначальника центра по борьбе с экстремизмом задержали и сразу же увезли в отдел. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.