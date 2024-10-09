Три россиянина погибли от ядовитых испарений канализации

Три человека в дагестанском городе Дербент надышались ядовитыми испарениями при ремонте канализации и погибли, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Среди них - глава дербентских очистных сооружений и двое его подчинённых.

Рабочий спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание из-за испарений. Его начальник пришел ему на помощь, но тоже отключился. Коллег пытался спасти водитель, в итоге все трое скончались на месте.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ходе нее установят обстоятельства происшествия, проведут оценку соблюдения требований безопасности при работах и законодательства об охране труда. По итогам будут приняты соответствующие меры.

Весной 2024 года в Дагестане мужчина бросил окурок в канализацию, после этого прогремел взрыв. Погибли двое коммунальных работников. Причиной взрыва мог стать скопившийся в коллекторе газ от испарения карбида.