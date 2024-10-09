Военкор Хайруллин считает, что Киев больше не может формировать полноценные боевые части

С весны 2024 года украинский режим больше не может формировать полноценные боевые части, способные выдержать современный бой. Об этом пишет военкор Марат Хайруллин, анализируя ход СВО.

Он отмечает, что ВСУ даже осенью 2023 года и сейчас - это две совершенно разные армии. К прошлой осени ВСУ располагали почти 40 механизированными бригадами, в которых были свои артиллерийские и танковые батальоны. Также у них были 9 артиллерийских бригад и семь танковых. К весне 2024 года они сформировали еще семь механизированных бригад, но вооружить их было уже нечем, и они так и остались пехотой. К осени текущего года Киев располагает максимум 14 механизированными боеспособными бригадами, одной танковой и тремя артиллерийскими. Остальные разбиты, то есть более двух третей личного состава выбиты. Таковы результаты потерь в ходе боев в Донбассе.

По его мнению, темп продвижения российской армии в Донбассе определяется скоростью человека, который вынужден пешком, с автоматом и бронежилетом с каской обходить многокилометровые траншеи и блиндажи, которые бандеровцы накопали в огромных количествах в полях вокруг укрепленных городков. А наступление наших войск "идет по принципу грибника - пехота пешком обходит уцелевшие позиции и шарится по кустам в поисках выживших". Боевики же пытаются создать крепости из городов.

О проблемах с личным составом боевиков во весь голос говорят и на Украине, не ожидая улучшения. Бывший замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос охарактеризовал положение ВСУ как "полная ж***".