Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах

Конституционный суд Грузии отказался приостанавливать закон об иноагентах. Как передает РИА Новости, об этом говорится в постановлении.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили, более 120 неправительственных организаций, 38 оппозиционных депутатов и журналисты подали иски в конституционный суд Грузии, требуя приостановить действие закона, а в дальнейшем и упразднить его.

Закон об иноагентах вызвал массовые протесты в Грузии – с беспорядками, столкновениями с силовиками и многочисленными задержаниями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламентское большинство преодолело его простым голосованием в том же парламенте.

Напомним, после принятия закона об иноагентах парламентом бывшей советской республики начали пересматриваться отношения между Грузией и Западом. В сентябре в ЕС заявили об остановке евроинтеграции Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила ЕС и США во вмешательстве во внутренние дела Грузии.