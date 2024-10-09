Обменянный на Ярошенко американец получил срок за борьбу на стороне ВСУ

В Москве за наемничество заочно осужден гражданин Америки Тревор Рид. Ранее он получил в России срок за другое преступление и позже был обменян.

По данным СКР, Рид, имеющий опыт военной службы в Корпусе морской пехоты Военно-морских сил США, между 4 мая и 30 июня 2023 г. прибыл на Украину. Там он 25 июля 2023 г. из корыстных побуждений стал наемником в рядах Вооруженных сил Украины. Он был обеспечен огнестрельным автоматическим стрелковым оружием, боеприпасами к нему, обмундированием и специальным снаряжением.

На Украине Рид прошел дополнительную военную подготовку. При этом его снабжали всем необходимым, вплоть до продуктов. В ДНР Рид выполнял приказы своих командиров и воевал за деньги против армии России. Суд наказал его 14 с половиной годами лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее Рид наказан по другому делу. Летом 2019 г. он, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полицейским при задержании. Сотрудников правоохранительных органов вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами. В июле 2020 г. Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима. В 2022 г. обменян на летчика Константина Ярошенко.