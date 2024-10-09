Екатеринбуржцам предложили проголосовать за новый микрорайон Южный

В мэрии Екатеринбурга объявили общественные обсуждения по поводу строительства нового микрорайона - Южного, площадью 44,42 га. Расположится он в Истоке в границах улиц Кубанская – Славная.

Согласно опубликованному документу, микрорайон построят в три этапа. Первый завершится в 2028 году: за это время будет возведено индивидуальное строительство и произведена организация внутриквартальных поездов. На следующем этапе - до 2033 года на участке вырастут жилые высотки площадью 51,5 тыс. кв.м. В проекте также предусмотрено строительство новой ледовой арены и парковок.

До 2028 году планируется достроить еще 56 тыс. 609 кв.м. жилья, возвести детский сад на 255 мест, административные объект и достроить парковки.

Экспозицию проекта можно увидеть в холле 2-го этажа здания администрации Екатеринбурга на пр. Ленина, 24а с 8 по 18 октября, с понедельника по четверг - с 09.00 до 18.00 и в пятницу - с 09.00 до 17.00.

Все предложения или замечания также принимаются до 18 октября включительно. Рассматривать их будут вплоть до 29 октября. Тогда же местные жители и смогут узнать о результатах общественных обсуждений на сайте горадминистрации.