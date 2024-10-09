В Челябинске завершается первый этап строительства крупного хирургического корпуса детской больницы

На стройке хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) завершают заливку фундамента, готовность будущего медучреждения составляет почти 60%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе больницы.

Этот уникальный объект в Челябинской области возводится при поддержке губернатора Алексея Текслера, который добился выделения финансирования на строительство, а также следит за всеми его этапами. Губернатор считает новый хирургический корпус ЧОДКБ одним из стратегических проектов развития региона.

Здание будет иметь шесть этажей и общую площадь 49614 кв. м. Корпус рассчитан на 300 коек, 230 из которых займут пациенты хирургических отделений, а еще 70 отдадут детской онкогематологии. Новые площади также позволят развивать новые направления. Например, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за такой помощью южноуральцам приходится ездить в Екатеринбург или другие федеральные центры. Открытие нового корпуса позволит решить проблему в Челябинске.

К строительству хирургического корпуса приступили в марте 2024 года. Закончить фундамент планируют к середине ноября, а сдать объект полностью — в 2026 году. Стоимость проекта составляет за 8 млрд руб.