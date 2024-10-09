В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии

Нобелевскую премию по химии получили американец Дэвид Бейкер, британцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Ее вручили "за вычислительный дизайн белков" и "предсказание структуры белков", пишут "Известия".

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Отмечается, что Хассабис и Джампер – представители дочерней компании Google — Google DeepMind.

В 2023 году премию по химии получили россиянин Алексей Екимов и американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс "за открытие и синтез квантовых точек". Ранее обладателями Нобелевских премий в разных областях становились 27 российских и советских ученых.

На днях стали известны лауреаты по физиологии или медицине. Ее получили американский молекулярный биолог и генетик Виктор Эмброс и Гэри Равкан из Гарварда — за "открытие фундаментального принципа регуляции активности генов". Лауреатами по физике стали американский ученый Джон Хопфилд и британско-канадский ученый Джеффри Хинтон за открытия и изобретения в области использования нейросетей.

10 октября вручат награды по литературе, а 11-го числа огласят лауреата Нобелевской премии мира.

Завершит неделю премия по экономике памяти Альфреда Нобеля 14 октября.