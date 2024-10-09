Тела погибших в Непале альпинистов по-прежнему остаются в горах

Тела погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале не смогли сегодня эвакуировать из-за плохой погоды.

Об этом сообщает РИА Новости. Также издание уточняет, что есть трудности согласования организационных вопросов. Спортсмены были застрахованы в компании "Альфа Страхование", которая сейчас ведет переговоры с местными фирмами об эвакуации.

Напомним, пятеро альпинистов собирались покорить гору Дхаулагири. Восхождение без использования кислорода началось еще 1 сентября. Перед этим все прошли медосмотр. Россияне перестали выходить на связь 6 октября. Один из мужчин сорвался на высоте 7,6 км и утянул остальных за собой в пропасть. Восхождение на гору Дхаулагири пытались осуществить Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилев. Еще один участник – Валерий Шамало – почувствовал себя плохо и не стал продолжать восхождение.

Дхаулагири (8 тыс. 167 м) – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала.