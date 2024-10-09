Свердловский минтранс планирует привлечь федеральные средства на развитие метро в Екатеринбурге

Глава министерства транспорта Свердловской области Александр Толкачев заявил о намерении привлечь средства из федерального бюджета для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

"Когда в апреле мы разговаривали с Евгением Владимировичем Куйвашевым о моем приходе в министерство транспорта, то одна из задач - метро, была поставлена передо мной", - рассказал Толкачев во время пресс-конференции.

Он также рассказал о планах по проектировке второй ветки. По его словам, вторая ветка действительно должна соединить ВИЗ и Шарташ, а также затронуть первый и планируемый второй Академический.

На сегодняшний день в Екатеринбурге существует только одна линия метро, которая состоит из девяти действующих станций. Их протяженность составляет 13,8 километра. Доля метро в общегородских перевозках составляет 25%. Нынешние власти Екатеринбурга и Свердловской области вынашивают планы развития так называемого "наземного метро" – городской электрички, уверяя, что она якобы способна стать полноценной заменой подземке.

Напомним, что накануне бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий также заявлял, что без федеральной поддержки развивать местное метро будет весьма проблематично.