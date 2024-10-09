Главу УФНС по ЯНАО заподозрили в получении взятки премиум-автомобилем

Начальника УФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС.

По данным издания, она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на автомобиль Porsche Cayenne.

Калюжину задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Стоимость автомобиля премиум-класса превышает 10 млн руб.

Яна Калюжина родилась в 1980 году в Волгограде. С 2002 года — на государственной службе в налоговых органах различных регионов. Начальником УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу работает с 2019 года. В 2022 году награждена медалью ФНС "За заслуги" I степени "за безупречную и эффективную службу, значительные успехи в профессиональной деятельности, умелую организацию результативной работы".