Mash: У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга

У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови, сообщает Mash. По информации телеграм-канала, также ему парализовало правую часть тела.

Кроме того, как утверждает Mash, у актера, несмотря на интенсивную терапию, также нашли признаки сердечной и дыхательной недостаточности.

29 сентября 89-летний артист был госпитализирован с инсультом. Сейчас Ливанов продолжает находиться в реанимации под аппаратом ИВЛ. Положительной динамики в состоянии актера не наблюдается, отмечает канал.

Василий Ливанов - народный артист РСФСР, получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".