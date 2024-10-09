В Челябинске пойдет под суд рецидивист, распыливший газовый баллончик в лицо полицейским

Житель Челябинска, распыливший в лицо двум полицейским жидкость из газового баллончика, ответит в суде за применение насилия. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Ленинского района Челябинска.

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Как утверждают в ведомстве, вечером 16 июня в одном из дворов сотрудники полиции задержали местного жителя за кражи из продуктовых магазинов. Во время задержания он распылил в лицо двум участковым уполномоченным полиции жидкость из газового баллончика, однако это не помешало полицейским доставить его в участок.

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