Жителя Псковской области предостерегли от госизмены

В Псковской области сотрудники ФСБ предостерегли жителя региона от перехода на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным псковского областного управления ФСБ, мужчина выразил готовность перейти на строну Вооруженных сил Украины в случае своего командирования в зону проведения специальной военной операции. Он связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Жителю объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей "Госизмена", пишет ТАСС.