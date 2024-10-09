Виноваты мигранты: отъявленные матерщинники живут в Москве

Москва стала самым матерящимся городом России. Таковы данные исследования digital-агентство "Интериум", пишет "Москвич".

На втором месте по количеству сквернословящих жителей стоит Санкт-Петербург, на третьем - Новосибирск. Далее идут Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Также любят поматериться в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске.

В прошлом году на первом месте списка оказался город Дно Псковской области. Столица России была на третьем месте. Аналитики связывают это с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе "место проживания".

Индекс ругающихся матом городов эксперты составляют после мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров.

Как объяснил изданию "Абzац" доктор филологических наук, профессор Игорь Милославский, увеличение частоты употребления нецензурной лексики связано с ростом миграционных потоков из стран Средней Азии.

"Я могу предположить, поскольку у меня нет соответствующих исследований, что этот унизительный эффект возникает за счёт того, что в Москве очень много приезжих с разными родными языками, не любящих этот город, которые используют пребывание в нём только в силу возможности зарабатывать деньги", – сказал профессор.