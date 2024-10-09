Спасатели предупредили свердловчан о сильном снеге, метели и ветре до 17 м/с

Жителей Свердловской области предупреждают о надвигающейся метели 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, уже в этот четверг стоит ожидать сильный снег, метель и ветер с порывами до 17 м/с. Уральцам настоятельно рекомендуют в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких.

Водителям в особенности необходимо быть бдительными. По возможности стоит воздерживаться от поездок на личном автотранспорте. В обязательном порядке отказаться ехать на личном авто стоит при отсутствии зимней резины.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно незамедлительно сообщать по телефонам "112" или "101"!