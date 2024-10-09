По 11 часов в день. Учительница рассказала о работе на 1,7 ставки

Чтобы вести 30 уроков в неделю, приходится работать по 11 часов в сутки, получая лишь чуть выше средней по региону зарплату. Об этом рассказала учительница Василиса Галичина из села Батама Иркутской области.

Она получает более 70 тысяч рублей в месяц и заработком довольна. Столько же получает ее муж, и им на семью с тремя детьми на все вполне хватает. Однако она говорит, что приходит на работу в начале восьмого утра и задерживается до шести вечера. Домой принципиально не берет тетрадей, работая интенсивно в школе и используя для этого все перемены.

Василиса Галичина считает, что "если много и трудно работать, жаловаться не придется". Однако за одну ставку она получает лишь чуть более 40 тысяч, а если исключить разные надбавки и доплаты, то получится еще меньше. А вот средняя начисленная зарплата работников организаций в регионе в сентябре 2023 года официально составила 71 тысячу рублей. Даже если Галичина имеет в виду свою чистую зарплату, она все равно примерно в 1,5 раза меньше средней по региону. При этом учительница считает свою зарплату хорошей. Учителей уже приучили к тому, что они должны работать "по призванию"?

Средняя начисленная зарплата учителей в Иркутской области в 2023 году составила 59 тысяч рублей. А по данным министерства образования региона, нагрузка учителя составила в среднем 1,8 ставки, то есть 34 урока в неделю! В расчете на одну ставку зарплата всего 33 тысяч, а "чистыми" - менее 30 тысяч. Многие эксперты считают такие зарплаты учителей позором, а их нагрузку - неприемлемо высокой для качественного проведения уроков.