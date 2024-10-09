Работы на пляже озера Таватуй заморозили. Арендатора участка могут оштрафовать на 1,1 млн

09 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Владимир Клюкин

Работы на пляже озера Таватуй заморозили. Арендатора участка могут оштрафовать на 1,1 млн

На берегу озера Таватуй еще какое-то время не будут вестись работы по благоустройству пляжа. Последняя выездная проверка Природоохранной прокуратуры завершилась административным делом в отношении арендатора участка ИП Шитова, который, как считает ведомство, нарушил целый ряд статей и причинил ущерб почве более чем на 1,1 млн руб.

Напомним, работы на пляже стартовали несколько лет назад. Тогда новый арендатор участка и владелец местного загородного отеля, по мнению местных жителей, вознамерился лишить их единственного бесплатного пляжа. Якобы территорию решили огородить под видом обычного благоустройства, после чего пускать на территорию будут только постояльцев отеля и желающих заплатить за комфортный отдых у воды.

В администрации Невьянского городского округа, которая и одобрила договор аренды, все опасения отрицали. А в конце августа 2024 года к уже отстроенным в 2019 году бетонному забору и летней веранде присоединились металлические сваи для дальнейшего строительства забора. Совершенно внезапно для местных жителей на пляж приехали экскаваторы, которые начали перекапывать землю в 20 м от озера. Такие действия, по мнению юриста Владимира Клюкина, нарушали ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ. На место в очередной раз были вызваны правоохранители и надзорные органы, после чего и началась проверка.

Строительные работы на пляже у поселка Таватуй(2024)|Фото: Владимир Клюкин

Согласно ответу Природоохранной прокуратуры, поступившему Клюкину (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU), к 26 сентября, когда и проводилась проверка, работы уже не велись, однако на участке в 16 кв.м прямо на почву было навалено 9 кв.м щебня (искусственный материал). Размер вреда, причиненного почвам, составил 1 млн 126 тыс. 80 руб., которые в Природоохранная прокуратура потребовала взыскать с Александра Шитова.

Строительные работы на пляже у поселка Таватуй(2024)|Фото: Владимир Клюкин

Также в отношении ИП Шитов А. А. возбуждено дело об административном правонарушении по целому ряду статей: ст. 13, 42 Земельного кодекса РФ, ст. 65 Водного кодекса РФ, ст. 32, 33 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 50 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которая выразилась в организации проведения в пределах водоохранной зоны водного объекта земляных работ. Все это образует состав административных правонарушений: ч. 1 ст. 8.6, ч. 1 ст. 8.42 и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ).

Материалы дела уже направлены во все причастные ведомства.

Помимо этого, на ИП Шитова собираются возложить обязанность по демонтажу установленного в августе забора на металлических столбах с металлической сеткой, обяжут его демонтировать бетонные плиты с восточной и западной частей пляжа, а также установленную в 2019 году летнюю веранду.

Строительные работы на пляже у поселка Таватуй(2024)|Фото: Владимир Клюкин

Строительные работы на пляже у поселка Таватуй(2024)|Фото: Владимир Клюкин

Прокуратура выступила и за временное прекращение "благоустройства" берега Таватуй, в том числе любых строительных, монтажных или иных работ, связанных с изменением природного ландшафта. Ограничения будут действовать, пока не будет получено утверждение окончательных материалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности пляжа, а компетентные госорганы и органы местного самоуправления их не согласуют.

Не забыли в прокуратуре и про местные власти, которые защищали арендатора участка. В адрес главы Невьянского городского округа 30 сентября было внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальном земельном контроле. Надзорное ведомство обратило внимание, что городские власти не расторгли договор аренды пляжа, несмотря на существенные нарушения его условий.

Как рассказал Накануне.RU юрист Владимир Клюкин, радоваться победе рано. Необходимо дождаться реального расторжения договора аренды с ИП Шитов.

Теги: Таватуй, ИП Шитов, озеро, пляж, застройка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2024 15:50 Мск На пляж озера Таватуй снова вышли экскаваторы. Местные жители вызвали прокуратуру

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети