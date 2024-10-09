Работы на пляже озера Таватуй заморозили. Арендатора участка могут оштрафовать на 1,1 млн

На берегу озера Таватуй еще какое-то время не будут вестись работы по благоустройству пляжа. Последняя выездная проверка Природоохранной прокуратуры завершилась административным делом в отношении арендатора участка ИП Шитова, который, как считает ведомство, нарушил целый ряд статей и причинил ущерб почве более чем на 1,1 млн руб.

Напомним, работы на пляже стартовали несколько лет назад. Тогда новый арендатор участка и владелец местного загородного отеля, по мнению местных жителей, вознамерился лишить их единственного бесплатного пляжа. Якобы территорию решили огородить под видом обычного благоустройства, после чего пускать на территорию будут только постояльцев отеля и желающих заплатить за комфортный отдых у воды.

В администрации Невьянского городского округа, которая и одобрила договор аренды, все опасения отрицали. А в конце августа 2024 года к уже отстроенным в 2019 году бетонному забору и летней веранде присоединились металлические сваи для дальнейшего строительства забора. Совершенно внезапно для местных жителей на пляж приехали экскаваторы, которые начали перекапывать землю в 20 м от озера. Такие действия, по мнению юриста Владимира Клюкина, нарушали ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ. На место в очередной раз были вызваны правоохранители и надзорные органы, после чего и началась проверка.

Согласно ответу Природоохранной прокуратуры, поступившему Клюкину (имеется в распоряжении редакции Накануне.RU), к 26 сентября, когда и проводилась проверка, работы уже не велись, однако на участке в 16 кв.м прямо на почву было навалено 9 кв.м щебня (искусственный материал). Размер вреда, причиненного почвам, составил 1 млн 126 тыс. 80 руб., которые в Природоохранная прокуратура потребовала взыскать с Александра Шитова.

Также в отношении ИП Шитов А. А. возбуждено дело об административном правонарушении по целому ряду статей: ст. 13, 42 Земельного кодекса РФ, ст. 65 Водного кодекса РФ, ст. 32, 33 ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 50 ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которая выразилась в организации проведения в пределах водоохранной зоны водного объекта земляных работ. Все это образует состав административных правонарушений: ч. 1 ст. 8.6, ч. 1 ст. 8.42 и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ).

Материалы дела уже направлены во все причастные ведомства.

Помимо этого, на ИП Шитова собираются возложить обязанность по демонтажу установленного в августе забора на металлических столбах с металлической сеткой, обяжут его демонтировать бетонные плиты с восточной и западной частей пляжа, а также установленную в 2019 году летнюю веранду.

Прокуратура выступила и за временное прекращение "благоустройства" берега Таватуй, в том числе любых строительных, монтажных или иных работ, связанных с изменением природного ландшафта. Ограничения будут действовать, пока не будет получено утверждение окончательных материалов оценки воздействия на окружающую среду деятельности пляжа, а компетентные госорганы и органы местного самоуправления их не согласуют.

Не забыли в прокуратуре и про местные власти, которые защищали арендатора участка. В адрес главы Невьянского городского округа 30 сентября было внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальном земельном контроле. Надзорное ведомство обратило внимание, что городские власти не расторгли договор аренды пляжа, несмотря на существенные нарушения его условий.

Как рассказал Накануне.RU юрист Владимир Клюкин, радоваться победе рано. Необходимо дождаться реального расторжения договора аренды с ИП Шитов.