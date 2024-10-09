В Россию возвращены тела вагнеровцев, погибших в июле в Мали

Вооруженные силы Мали и российские военные провели успешную операцию против исламских боевиков в Сахеле, в результате которой удалось вернуть тела погибших в июле россиян из группы "Вагнер". Об этом сообщил руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Благодаря успешной операции в сентябре исламисты были разбиты, тела наших погибших товарищей возвращены на родину", - сказал Иванов РИА Новости.

29 июля группа "Вагнер" подтвердила гибель своих бойцов в Мали. В заявлении говорилось, что в бою с повстанцами-туарегами погиб, в том числе, командир 13-го штурмового отряда Сергей "Пруд" Шевченко. СМИ и телеграм-каналы писали, что погибли десятки россиян и не менее 10 солдат малийской армии. Несколько бойцов были взяты в плен, по некоторым данным, часть из них была выкуплена в тот же день. Также сообщалось о смерти администратора паблика Grey Zone Никиты Федянина.